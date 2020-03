URGENTE!!!!!!!!!!!

Affittasi camera doppia in Largo san francesco da Paola 53/int.29 (sopra genova principe, raggiungibile coi bus 35 e 32/ ) da fine settembre 2009.

La camera si trova al 6° piano con vista sul porto di genova e vista fino a Portofino.

Terrazza condominiale sopra l’ultimo piano.

Prezzo 220 + luce – acqua – telefono –spazzatura

Cerco possibilmente ragazzi/ragazze italiani/italiane (solo studenti).

Cerco possibilmente non fumatori, simpatici e che non organizzino feste tutte le sere

Per info: mail_placeholder

Oppure chiamare il proprietario, SIG.SOMMOVIGO per prendere appuntamento per vedere la casa e la camera dal 31 agosto, ai num:

010-2475377

3391010337

p.:s: io sono marco,ho 24 anni e studio lingue straniere,specialistica