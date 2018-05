Verifica delle conoscenze in ingresso, non ci capisco nulla

Salve! Scusate se probabilmente sto per porvi una domanda stupida, ma ho appena controllato sul sito della facoltà e ho letto la comunicazione della necessità di iscriversi entro il 17 maggio per sostenere l'ultima verifica delle conoscenze in ingresso dell'a.a. 2017/2018. Mi stavo domandando, io ancora devo sostenere la maturità (aiuto) e quindi dovrei iscrivermi all'a.a. 2018/2019: ci saranno prove a settembre come è successo l'anno scorso (ovvero questo) giusto? Queste sono sono le verifiche "anticipate", no? Vi prego, ditemi che non devo sostenere un esame il 18 maggio.

Grazie mille!