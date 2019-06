Buonasera, sto avendo alcuni problemi con questo esercizio. Il testo è il seguente:5) All’anodo di una cella elettrolitica in cui si trova una soluzione acquosa di KCl si sviluppa ossigeno elementare. Calcolarne il volume (in c.s.) se il processo è condotto per 30 minuti con una corrente di intensità pari a 1,8A.All'anodo mi risultano le seguenti reazioni:2H2O= O2+4e^-+4H^+ E=-1.23Cl2+2e^-=2Cl^-dunque innanzitutto mi ricavo la carica che è 3240C. Divido questo valore per la Costante di Faraday e mi viene 0.03F. Sapendo che per una mole di Ossigeno passano 4 Faraday di carica, per 0.03 faraday passano 0.0075 mol di ossigeno. Poi per calcolarmi il volume di ossigeno utilizzo l'equazione di stato dei gas . E' giusto il mio procedimento? grazie mille