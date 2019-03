Buonasera, vi chiedo delle delucidazioni in merito a un esercizio. Il testo è il seguente:

Bilanciare la seguente reazione di ossidoriduzione in ambiente acido:

MnO4- + Hg= Mn2+ + Hg2+

Determinare quanti grammi di mercurio devono reagire con 3 moli di ioni permanganato.

I miei risultati non mi convincono per nulla e dunque li posto.

la reazione bilanciata mi viene così:

MnO4- + Hg + 4H+ = Mn2+ + Hg2+ + 2H2O

Invece , per la seconda parte dell'esercizio, ho riscontrato molta difficoltà e il risultato mi viene 603 g. Ho sbagliato? Vi ringrazio infinitamente