Buongiorno sono una studentessa del dipartimento scienze politiche .Mi sono iscritta al primo anno e ho partecipato nel 2017/2018 con esito positivo alla borsa di studio e l'ho vinta .Ho avuto dei problemi e quindi ho dato solo due materie ma non sapevo che dovevo restituire la prima rata della borsa di studio .Ora nel bando ho letto che posso dare esame entro il 30 Novembre ma nel mio corso non ci sono esami a novembre anzi sono riservati e ai fuoricorso .Come la restituisco ? O possibilità di proroga per fare esami ? Si può fare s rate? Il mio reddito è 0.