Io devo fare il concorso in medicina (di nuovo ) .. ma alla fine i consigli sono più o meno gli stessi.

Se hai un buon libro del liceo puoi studiare da lì e integrare con libri specifici per la preparazione come EdiTest, AlphaTest, Utet.. e per esercitarti praticamente con i quiz, il libro dell'Unimed è uno dei migliori.

In questo link c'è una lista dei libri con il nome completo, casa ed..ecc..

http://www.ammissione.it/libri-test-ammissione.php?sid=fb05ed9a98d3207d21143f446a1630e9

Il programma ufficiale da studiare lo trovi a questo link:

http://www.miur.it/UserFiles/2232.pdf



Per quanto riguarda i corsi Unimed, te li consiglio se già hai un minimo di preparazione... per tutte le informazione sui corsi unimed:

http://www.unimed-test.it/

Anche l'univerità organizza dei corsi di preparazione, ma non so se il termine di iscrizione è già scaduto.

Per il concorso ci vuole un pò di fortuna, ma anche molta calma e una buona preparazione, studiando nulla è impossibile anche se i posti non sono molti e ogni anno ci si presenta in tanti.

Se ancora non sei andata ad iscriverti ti consiglio di andarci al più presto perchè gli ultimi giorni potresti trovare confusione..