Ma io non credo che i punti siano attualmente correlati alla difficoltà della facoltà.

tra la altre cose qualche giorno fa sonostata aduna laurea di una mia carissima amica e anche in Psicologia danno fino ad 11 punti.

Quante a scienze della formazione non me la sento di dire nulla anche perchè saranno materie piccole avranno unqualcosa come 36 esami da sostenere cioè 36 volte stress. E poi la difficoltà è sempre soggettiva e non e possibile quantificarla per ogni persona.

Detto questo la cpsa più giusta è che non vengano più usati due pesi e due misue a seconda del corso di studi. Che valgano le stesse regole per tutti!