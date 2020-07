Da noi per la tesi ordinaria assegnano un max di 3 p unti. Quella da 7 se non ricordo male è la tesi con procedura aggravata per la quale è necessario un voto di partenza minimo di 103. Cmq è stata abrogata questa procedura, si può fare una tesi segnalata che dà un max di 5 punti. Ti riporto quello che è scritto sul vademecum:

"Per la determinazione del voto della prova finale, espresso in centodecimi, potrà essere assegnato un numero di voti con un massimo di 5, da 0 a 3 per una dissertazione non segnalata, da 4 a 5 per una dissertazione segnalata dal relatore. Viene conseguentemente abrogata la procedura aggravata."

Ora, non so se questa procedura vale per tutti o solo per il n.o., conviene informarti presso i servizi didattici o la segreteria. Ma credo che valga per tutti.