Poco fa i nostri vicini avevano un problema, abbiamo deciso di proteggerci di una cosa simile. Sono stati derubati e vorrei proteggermi dal problema del genere. Mia moglie ha avuto molta paura che la stessa storia può capitare a noi e abbiamo deciso di provare a comprare un sistema di sicurezza, come quello che fa Ajax, ma non capisco niente dei sistemi di sicurezza e voglio chiedervelo. Cosa mi potete consigliare? Grazie in anticipo