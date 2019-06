Specialistica: Bologna o Roma?

guarda che danilo in parte ha ragione...e non si tratta solo di pratica, il problema è che dopo il dams questa maledetta pratica non te la fa fare nessuno, il cinema in Italia è un ambiente chiuso, riservato e sicuramente -è matematico- la maggior parte di noi dovrà vedere dove sbattere la testa perchè non c'è mercato per assorbire tutti questi laureati.

E' giusto parlare di queste cose, almeno tra di noi, pure io avevo un'idea del dams, e ho lavorato sodo e adesso sono un pò disillusa, ma preferisco sapere come stanno le cose in modo da regolarmi.

io la specialistica non la farò perchè altri soldi all'alma mater studiorum non glieli voglio dare