Dams e post-dams: considerazioni

Vorrei aprire questo topic con l'intento di scambiarci opinioni e consigli sulla nostra esperienza al DAMS (sia triennale che specialistica).Siete soddisfatti della scelta?Per chi si fermerà alla triennale, il DAMS vi ha stimolato a intraprendere nuove strade?Inizio io...la mia esperienza al DAMS è composta da amore e odio. I primi tempi, sono stati un po' difficili, perché avevo trovato dei docenti molto esigenti. In seguito, ho capito che avevo sbagliato indirizzo (avevo scelto musica) e perciò ho cambiato. Ora sto finendo con discreto successo. Da musica sono passata all'ambito " cinema ", anche se non ambisco a lavorare come regista o simili.Questo ambito mi ha dato, però, nuovi input. Sto parlando ai diversi esami , in cui ci si avvicina all'informatica.Ora che sono più vicina alla laurea, vorrei in qualche modo specializzarmi nel campo dell'informatica. Ancora non so come, perché per una nuova triennale servirebbero altrettanti soldi. Questo, però, lo vedrò in seguito, una volta conclusa sul serio la triennale al Dams.In conclusione, posso dire che per me il DAMS è stato come fare altri 3 anni di scuola superiore . Sono partita facendo musica, con l'ambizione di specializzarmi chissà come in questo campo. Ho visto che non faceva per me e ho cambiato. Ora mi ritrovo a non avere nessuna specializzazione e mi dispiace un po'. Sono comunque contenta di come si siano evolute le cose durante questi anni di studio. Probabilmente, sarebbe più utile fare una facoltà del genere dopo aver preso una laurea in un ambito più professionalizzante, insomma per approfondire meglio dei concetti.Voi cosa ne pensate? Che esperienza avete a riguardo? Cosa farete dopo la laurea?