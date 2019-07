Dopo questo percorso di studi triennale in mediazione linguistica vorrei capire a quali specialistiche si può accedere. Non mi interessa traduzione ed interpretariato o l'insegnamento sono più improntata per relazioni internazionali, ma vorrei anche valutare altro e magari sapere da voi a quali altre specialistiche potrei accedere con questa triennale. Tipo management? O non so..Studio inglese, francese e come terza lingua spagnolo . Come sapete si è laureati solo nelle prime due. Se volessi continuare con la terza lingua e volessi darle un riconoscento, oltre che affiancarla magari ad una certificazione, cosa mi consigliate?Ultima domanda potrei anche scegliere di continuarla alla specialistica?Grazie in anticipo per chi potrà aiutarmi