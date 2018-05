Economia Politica Universitaria - Domande a risposta multipla

Un mercato è definito come perfettamente contendono se:

- L'ingresso è a costo zero, ma l'uscita è costosa.

- L'ingresso è costoso, ma l'uscita è a costo zero.

- L'ingresso è l'uscita sono entrambi costosi.

- L'entrata e l'uscita da esso sono entrambi a costo zero.

La rendita economica è creata da:

- Genitori e parenti.

- Rigidità dell'offerta del fattore produttivo.

- L'aumento dei costi marginali.

- La legge di rendimenti marginali decrescenti.



Nei mercati contendibili, le imprese oligopolistiche avranno dei comportamenti simili a:

- Un monopolio.

- Un cartello.

- Un'impresa in concorrenza perfetta.

- Un'impresa in concorrenza monopolistica.



In oligopolio un gioco è definito come:

- Una serie di decisioni di produzione tra imprese che conducono a profitti sempre più alti.

- Una situazione in cui le imprese prendono decisioni che massimizzeranno i loro profitti a spese dei profitti delle altre imprese.

- Una situazione in cui le imprese prendono decisioni che tengono conto delle reciproche azioni e reazioni.

- Una situazione in cui le imprese prendono decisioni che minimizzato il costo totale è massimizzano i livelli di produzione.

Un' impresa che opera in un mercato di concorrenza monopolistica:

- Può vendere quantità illimitate di output al prezzo definito dal mercato.

- Deve abbassare il prezzo per vendere più output.

- Vende una quantità definita di output senza preoccuparsi del prezzo.

- Deve aumentare il prezzo per vendere più output.

Nei mercati concorrenziali, il salario di equilibrio è uguale a:

- Ricavo marginale moltiplicato il prodotto marginale del lavoro.

- Prezzo diviso il prodotto marginale del lavoro.

- Prezzo moltiplicato il prodotto marginale del lavoro. 7

- Prezzo moltiplicato il prodotto marginale del capitale.

In un modello monopolistico alla Bertrand, l'impresa produce:

- La quantità delle imprese come in concorrenza.

- La quantità dell'impresa come in monopolio.

- Meno della quantità dell'impresa monopolistica.

- Di più dell'impresa monopolistica.



Quale dei seguenti effetti è causato da asimmetrie informative e mette in discussione il funzionamento efficiente dei mercati concorrenziali:

- Presenza di oligopoli.

- Il sistema dei prezzi non è più l'unico segnale efficiente.

- Comparsa di monopoli.

- Presenza di beni per i quali non esiste rivalità nel consumo.



In accordo con il modello di Cournot, se entrambe le imprese hanno la stessa curva di domanda per i loro prodotti allora:

- Le due imprese finiranno per produrre la stessa quantità di output.

- La prima impresa finirà per avere 2/3 del mercato e la seconda impresa entrante avrà 1/3 del mercato.

- La prima impresa finirà per avere 1/3 del mercato e la seconda impresa entrante avrà 2/3 del mercato.

- La prima impresa finirà per produrre 3/8 del mercato e la seconda impresa entrante avrà 1/4 del mercato.

Date 2 imprese oligopolistiche, A e B, che adottano strategie secondo il modello di Cournot. La risposta ottima dell'impresa A è:

- La funzione di domanda residuale dell'impresa A.

- La curva di profitto dell'impresa A.

- La funzione di domanda residuale dell'impresa B.

- Una funzione che indica la quantità che massimizza il profitto dell'impresa A per ogni livello della quantità immessa sul mercato da B.



Se nel mercato delle automobili usate c'è asimmetria informativa tra venditori e compratori sulla qualità delle auto in vendita:

- Vengono vendute solo auto di qualità elevata.

- Vengono vendute solo o soprattutto auto di bassa qualità. - Rispetto all'equilibrio di perfetta informazione, il numero di auto di bassa qualità che vengono vendute si riduce, quello delle auto di alta qualità aumenta.

- I compratori riescono ad ottenere tutte le auto che desiderano ad un prezzo inferiore a quello di perfetta informazione.