Ogni anno milioni di studenti,appena diplomati,soffrono del cosiddetto Mal di test. Non è un errore,di tratta proprio di Mal di Test!

Questa patologia è piuttosto comune,ed è scatenata dal fenomeno della facoltà a numero programmato. I sintomi,che non hanno niente a che fare con le temperature bollenti,sono diversi e variano da studente,a studente: si passa dallo studio compulsivo,alla sindrome della crocetta messa a caso,mentre negli stadi più acuti la malattia si presenta sotto forma di negazione del diritto alla vacanza alternata a veri e propri momenti di follia.

Se anche tu,caro diplomato,rivedi la tua persona nell'elenco dei sintomi,sei nel posto giusto! Dite addio all'ansia,Skuola.net ha l'antidoto!



Ogni giorno,in questa sezione,a piccole dosi,verranno pubblicati dei Quiz per tutte le facoltà a numero chiuso,ognuno potrà rispondere,esporre i propri dubbi,e confrontarsi con la community. Quando le risposte saranno in numero soddisfacente,verrà indicata la risposta esatta,correlata di una spiegazione. Il giorno seguente,sarà reso pubblico un nuovo Quiz.



Se invece,avete dei dubbi sui quiz che non sono stati proposti dallo staff,potete aprire un nuovo post!