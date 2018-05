s.o.s test di ammissione- se questo post arriva a 15 risposte pubblicherò ogni due giorni un quiz per ogni materia per combattere l'ansia del test per l'ammissione a medicina. =)

a ogni quiz dovrete commentare con le vostre risposte e una volta raggiunte 10 risposte per ogni quiz pubblicheremo le soluzioni.

Se ci saranno dubbi potremo anche discuterne insieme =)