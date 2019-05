Ciao a tutti, alle superiori ho frequentato una scuola per il recupero anni del 4*/5* anno.

sono riuscita ad entrare in una università Spagnola, ma per completare l’amissione Tra i vari documenti servono le pagelle del 4*/5* anno delle superiori (cosa che mi manca dato ho recuperato gli anni, quindi sono sprovvista di pagelle)

volevo sapere se per caso qualcuno di voi si trova nella mia stessa situazione, come si sta muovendo?

Grazie