Salve sto studiando per l'ammissione a economia e mi sono imbattuto in questo quesito, che se son tutti così mi strappo i capelli:Da un'attenta analisi del proprio portafoglio finanziario Marco ha stabilito che tutte le volte che il suo conto della banca centrale europea cresce di un decimale questo gli causa una diminuzione della sua rendita di 100€ mentre se il tasso scende di un decimale la sua rendita aumenta di 65€.Nello scorso mese di febraio 2012, anno bisestile, la BCE ha effettuato soltanto variazioni del tasso di sconto di un solo decimo di punto percentuale e per 19 giorni non ha fatto alcuna variazione.Poichè sappiamo che il tasso di sconto può variare al massimo una sola volta al giorno, se alla fine del mese la rendita di marco è aumentata di 155€ quante variazioni in positivo la BCE ha fatto del tasso di sconto?Grazie a chiunque risponda