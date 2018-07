Ciao gio , ti consiglio unitutor per la teoria o test buster e poi per i quiz i 13.000 quiz art studio e simulazioni( uno sono divisi per argomento l’altro no da usare alla fine per la verifica delle conoscenze) poi per le simulazioni il libro veritest dell’editest ha 10 simulazioni e le prove degli anni passati. Se vuoi altri consigli scrivimi pure sono a tua disposizione

poi Dipende anche dalla tua preparazione se sei ferrata vanno benissimo altrimenti potresti aggiungere biologia in sintesi, chimica in sintesi della unitutor che sono ottimi