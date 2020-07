Non sapevo bene in quale categoria inserire la domanda.In questi giorni, parlando con alcuni amici, mi è capitato di pensare a cosa fare dopo la scuola: indubbiamente l' università , ma non so cosa. Come materia, attualmente, mi piace molto scienze (quindi biologia, genetica , anatomia, scienze della terra, un po' meno chimica ) e mi interesserebbe studiare in questo ambito, però non vorrei frequentare Medicina... Cosa potrei fare, che poi abbia uno sbocco? E se volessi fare, come specializzazione, scienze dell' alimentazione , quale laura triennale dovrei prendere? Grazie a chi risponderà