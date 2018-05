Se non sbaglio, Gino Strada ha fatto il Classico e non mi sembra un medico da poco, anzi... Vero è che allo Scientifico studi materie più attinenti a Medicina (Biologia, Fisica, Chimica) però è anche vero che moltissimi medici oggi difettano nel rapporto con i loro pazienti perchè non hanno una solida base umanistica, ciò che il Classico fornisce molto bene. Quindi un futuro medico che abbia fatto il Classico potrebbe essere una benedizione in corsia poichè si troverà a capire meglio le persone ed i loro drammi. Per curare il corpo basta studiare molto, ma per curare l'anima è necessaria una sensibilità che solo le materie umanistiche forniscono. Quindi il Classico è un'ottima scelta di base, il resto dipenderà solo da te.