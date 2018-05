Ciao a tutti! Sono una ragazza che frequenta l'ultimo anno di liceo classico e a settembre vorrei provare ad entrare a medicina. Venendo da un classico la mia preparazione per quanto riguarda la chimica e la biologia è praticamente nulla, mentre per matematica e fisica ho avuto la fortuna di trovare una prof bravissima (inoltre parallelamente mi sto preparando anche per il test di ingegneria). Quindi avrei bisogno di un manuale in cui la parte di biologia e chimica sia molto chiara e approfondita. Cercando online mi sono imbattuta in Alphatest, Editest, Testbusters, Unitutor Medicina... e addirittura chi dice di limitarsi ad usare i libri delle superiori. Ovviamente non posso comprarli tutti, voi cosa mi consigliate? Poi dovrò comparare anche un libro che contenga test e neanche qui sapei quale scegliere. Grazie in anticipo a chi mi risponderà!