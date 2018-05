Ciao, sono nuovo del sito.. brevemente.. ho 36 anni (sigh!) e vorrei ri-provarci con l'università a causa di varie ragioni che non sto qui a spiegare.

Vengo da un'istituto tecnico che al tempo non mi preparò per il mondo universitario e fui costretto, anche per motivi familiari, ad abbandonare il mondo degli studi cadendo nel fantastico mondo del precariato tutt'ora in essere.

Come detto vorrei puntare a ottenere una laurea breve (per iniziare poi si vedrà) e sono qui per cercare aiuto per la creazione di un piano di preparazione che mi possa permettere di passare il test di ammissione per il futuro anno accademico (quindi settembre 2018 ).

Non ho ancora deciso il percorso di studi ma indicativamente sto puntando ingegneria ambientale (dove vivo non ci sono tanti corsi). Sono inoltre in trattativa con il mio datore di lavoro per un contratto part-time per l'anno prossimo così che possa avere tempo per studiare per l'ammissione.

La prima domanda... ci sono testi che preparino al test di ammissione che toccano un po' tutte le materie? Mi sapreste indicare i migliori?

Grazie in anticipo.

Non c'è nessuno che può darmi qualche consiglio?