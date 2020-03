Ragazzi volevo chiedervi alcune info.



Fare il corso di laurea di Medicina mi spaventa solo per la sua durata...



Ma se fossero solo 6 anni (senza specializzazione come ha previsto Conte per questo periodo) mi accontenterei.

Voi sapete se (da quanto previsto negli ultimi decreti) si può quindi diventare medici a tutti gli effetti con solo 6 anni?

Si può esercitare la professione senza bisogno di studiare ulteriormente??

E' che vorrei diventare indipendente il prima possibile, per lasciare la casa dei miei.