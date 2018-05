Ciao a tutti, mi trovo al quinto anno di superiori, e da poco ho notato che sono uscite le date per i test di ammissione. Il mio problema è questo, frequento un liceo artistico e il mio sogno è di svolgere un lavoro che andando avanti nel tempo mi possa dare delle soddisfazioni e soprattutto spazio per lavorare. Ho deciso di provare l'ingegneria informatica perché l'informatica è una delle mie più grandi passioni. Ora arrivo al problema, sono molto demoralizzata perchè non ho persone che mi sostengono in questo mio progetto, mi spiego meglio, i prof chiedono spesso cosa vorremmo fare da grandi e quando esprimo che vorrei seguire il corso di laurea di ingegneri informatica e mi guardano con una faccia disgustata e in poche parole mi dicono che non c'è la posso fare perché vendo da un liceo artistico e non da uno scientifico. E da circa due giorni che faccio test in continuazione ma vedo che il loro giudizio è giusto perché non riesco ad arrivare neanche ad un minimo di 10.. non so che fare, aiutatemi