Buongiorno,avrei una domanda in merito ai test di ammissione a professioni sanitarie. La domanda è la seguente: se provassi il test di ammissione in un' università , per esempio Pavia, e dovessi superare il test, questo sarebbe valido anche per altre università, come per esempio la statale di Milano,o la validità sarebbe solo riferita a Pavia?Grazie in anticipoGiorgia