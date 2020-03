Non riesco a capire il significato di una parte (2 frasi) di un articolo in tedesco, chi mi aiuta a tradurlo?



"Auch in diesem Jahr spart man zu Weihnachten nicht: wie schon letzte Weihnachten sind die Spitzenreiter unter den geplanten Geschenken wieder Bücher mit 44 Prozent, gefolgt von Musik mit 36 Prozent und Kosmetikartikeln mit 32 Prozent. Für den Handel ist interessant, dass knapp 65 Prozent der Befragten tendenziell zu den "Last-Minute-Shoppern" gehören"