Traduzione breve ricetta tedesco

Potete tradurre queste frasi con i termini più semplici che conoscete?(al posto dell’ imperativo usate l’infinito) In una ciotola amalgamate il burro ammorbidito con lo zucchero. Aggiungete quindi il tuorlo, l'essenza di vaniglia e amalgamate l'impasto. Incorporate la farina di mandorle e la farina setacciata. Fate assorbire le farine all'impasto, senza però lavorarlo troppo, fino ad avere un panetto liscio ed omogeneo. Fate riposare il panetto di impasto ottenuto in frigo, ricoperto da una pellicola, per almeno mezz'ora. Riprendete l'impasto e con esso formare dei cilindri che poi andrete a disporre su una teglia ricoperta di carta da forno dandogli la forma di una mezzaluna. Infornate i vanillekipferl in forno già caldo a 180°C e cuocete per 10 minuti circa. Fate raffreddare i vanillekipferl, quindi cospargeteli con lo zucchero a velo vanigliato e servite.