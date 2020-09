Ciao. Come molti di voi sapranno, alla fine andrò a studiare al linguistico. Sceglierò tedesco e francese. Conosco già tedesco e francese da autodidatta, ma dovrò studiare come esterna visto che ho già un diploma Il punto è che non lo conosco benissimo. Specialmente il tedesco con tutte quelle declinazioni. Non conosco un metodo per imparare. Non riesco ad applicare tutte queste regole... Dite che ce la farò? xD