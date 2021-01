1) Anna kauft seinem Freud Martin einT-Shirt2) Du schickst deinen Freunden eine SMS3) Stephanie schenkt seiner Mutter ein Parfüm4) Niklas schreibt seinem Cousin eine E-Mail5) Wir kaufen unserem Opa ein Geschenk6) Was schenkt ihr eurem Vater zu Geburstag?Das Buch ist für meine Schwester = Es ist für sieDie Gitarre ist für meinem Bruder = Sie ist für ihnDas Videospiel ist für meinen Cousin = Es ist für ihnDie Pralinen sind für meinen Großvater = Sie sind für ihnDie Handytasche ist für meinen Freud = Sie ist für ihnDie Sportschuhe sind für Tobias = Sie sind für ihm1) Das Konzert von Christina Stürmer in Wien ist am sieben nach acht2) Die Konferenz von prof. Spitzer ist am vier nach neunzehn3) Der europa ïsche Tagder Sprachen ist am sechsundzwanzig September4) Der neue Film von Wim Wenders läuft am fünf nach zwölf im Kino5) Diee Beerliner Philharmoniker spielen am zwölf nach sieben im Konzerhaus6) Das Sportfest beginnt am sechs nach ein und endet am sechs nach dreiL'esercizio mancante lo fai da te e te lo correggo.