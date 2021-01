Correzione di un breve testo

Buonasera a tutti, come parte di un compito di tedesco ho scritto un breve testo di almeno 30 parole sulla mia casa. Vorrei chiedervi di leggerlo e correggere qualche eventuale errore.

Grazie mille!



Ecco il testo:

Ich wohne in Mantua, in ein Mehrfamilienhaus, wo fünfzehn familien leben. Mein Wohnung ist schön und modern, sie hat neun Zimmer: die Küche, das Wohnzimmer, die Wäscherei, zwei Badezimmer, drei Schlafzimmer und die Speisekammer.

Diese zimmer sind ziemlich klein aber sehr komfortabel.