Correzione altro testo sulla propria migliore amica

Ciao a tutti, torno con un nuovo testo da correggere relativo alla migliore amica.

Sotto c'è sempre la traduzione, se può servirvi per capire meglio il contesto. Grazie mille in anticipo.

Meine Freundin heißt Valentina. Sie ist ... Jahre alt und wohnt in ..., in der Nähe von ....

Sie hat eine schlanke Figur, ein rund Gesicht, rote, glatte Haare und braune Augen: sie trägt auch die Brille.

Wir kennen uns seit fünf Jahren, weil wir die selbe Klasse besuchen.

Valentina hat einen guten Charackter: sie ist ein hilfsbereites (nicht mit alles), freundliches und sympathisches Mädchen.

Sie ist tolerant und direkt mit andere Personen und sie hat nicht Angst schlecte Sachen zu ihnen zu sagen.

Ich beneide sie um ihre Geduld weil sie immer sehr geduldig mit mir ist, besonders wenn ich mich über Kleinigkeit beschwere.

Sie ist immer ruhig und kann ihre Ruhe zu den um sie stehen herum verbreiten; wenn ich mal schlechte Laune habe, muntert sie mich auf.

Wir streiten manchmal besonders wenn sie mir nicht hört, weil sie geistig abwesend ist oder wenn ich zu kleinlich bin: wir können nicht miteinander böse sein deshalb versöhnen wir uns schnell.

Valentina ist die fauler Person, die ich je kennen gelernt habe: sie mag faulenzen und nachmittags ein Schläfchen machen.

Wenn wir zusammen sind, sprechen wir über alles: wir unterhalten uns über die Schule, unsere Klassekameradinnen und Schreibwaren, unsere Leidenschaft.

Valentina ist immer zuverlässig, fleißig und kultiviert, deshalb ich zu ihr Vertrauen habe.

Sie denkt, dass ich weniger präzis söllte sein und ich nicht alles bei den Hausaugaben helfen söllte.

Ich komme mit ihr gut aus aber manchmal haben wir nicht die gleiche Idee, trotzdem wir keinen Vergleich scheuen.

Wir lachen immer, auch über Dummheit aber ich denke dass, eine Freundschaft verrückt söllte sein.

La mia amica si chiama Valentina. Ha .. anni e abita a ..., vicino a ....

Ha una corporatura snella, il viso tondo, capelli rossi e lisci e occhi marroni: porta anche gli occhiali.

Ci conosciamo da 5 anni perché frequentiamo la stessa classe.

Valentina ha un bel carattere: è una ragazza altruista (non con tutti), amichevole e simpatica.

È tollerante e diretta con le altre persone e non ha paura di dire loro brutte cose.

La invidio per la sua pazienza perché è sempre molto paziente con me, soprattutto quando mi lamento per cose di poco conto.

È sempre tranquilla e riesce a diffondere la propria calma a chi le sta intorno; quando ho la luna storta, mi incoraggia/rallegra.

A volte litighiamo, soprattutto quando non mi ascolta perché ha la testa tra le nuvole o quando io sono troppo pignola: non riusciamo ad essere arrabbiate l’una con l’altra per questo ci riconciliamo subito.

Valentina è la persona più pigra che io abbia mai conosciuto: le piace oziare e al pomeriggio fare un pisolino.

Quando siamo insieme parliamo di tutto: chiacchieriamo della scuola, delle nostre compagne di classe e di articoli di cancelleria, la nostra passione.

Valentina è sempre affidabile e acculturata, per questo ho fiducia in lei.

Lei pensa che io debba essere meno precisa e non aiutare sempre tutti con i compiti.

Mi trovo bene con lei anche se a volte non abbiamo le stesse idee, tuttavia non temiamo il confronto.

Ridiamo sempre, anche di sciocchezze ma penso che l’amicizia debba essere pazza.