Ciao a tutti!sta cosa mi sbatte in testa in continuazione e non lo trovo neanche. Solcher si declina come sempre come der die e Das? Oppure ein solcher? Appartiene al gruppo degli articoli indeterminativi (quindi Ein Eine Ein)?Quando sono riuscita a trovare qualcosa, come se me lo desse per scontato,ma io non do niente per scontato. Io cmq in giro per il web ho trovato questo schema, ed ho aggiunto qualcosa, ma non sono sicura di aver aggiunto correttamente. (Tra l' altro non saprei neanche dare un nome a questo tipo di ricerca xD ). Per favore, correggetemi lo schema! Vi ringrazio in anticipo!