Io mi chiamo Akin ho ventisette anni e vivo in Africa. Mia mamma è morta quando sono nato, mentre mio padre si chiama Paki, mi odia perché sostiene che sia stato io a uccidere mia madre, infatti non mi parla mai, ora non so neanche se sia vivo o morto, ma non mi interessa più niente di lui. Mi ha cresciuto la sorella di mia mamma che ha altri due figli, siamo un po' poveri, infatti i soldi bastano a malapena per sfamare la famiglia. 22/05/1657 Oggi è arrivata una nave di stranieri che ha catturato mia sorella e i miei genitori adottivi. Ora siamo rimasti solo io e mio fratello! Ho paura. Gli stranieri prima ci hanno schiavizzato, ora ci trattano come merci, scambiandoci con (stoffe, liquori, perline, conchiglie particolari, manufatti di metallo, armi da fuoco). Ogni giorno portano via qualcuno, e credo che la prossima volta toccherà a noi. 25/05/1657 Finora siamo riusciti a nasconderci in una cantina di una casa ormai abbandonata da tempo, ma ormai ogni posto e pericoloso per nascondersi, gli stranieri sono ovunque, credo di non rimanere nascosto qui a lungo. 28/05/1657 Gli stranieri ci hanno scoperto, e rapito. Io non ho voluto rischiare e ribellarmi o scappare, mentre mio fratello ha provato a scappare, l'hanno torturato, ora non so dove sia, ma ho paura, molta paura. 29/05/1657 È iniziato il viaggio, siamo a piedi nudi e dobbiamo arrivare fino alla costa. Sarà un viaggio lungo e faticoso… sulla testa dobbiamo portare pesanti pacchi pieni di merce, siamo legati con ceppi a gruppi di trenta e quaranta uomini. 08/05/1657 Siamo arrivati alla costa, sono stremato, non ce la faccio più, ora ci stanno imprigionando in "barracoons" (fortezze o capanne) dove dovremo aspettare le navi che ci trasporteranno nella terra ferma, dove verremo venduti come merce. 23/07/1657 Sono ancora in viaggio, non ne possi più! Noi maschi siamo incatenati a coppie per occupare meno spazio, mentre donne e bambini hanno un po' più di spazio. L'acqua che ci danno è pochissima, solo mezzo litro al giorno. Il cibo è poco, ci danno a volte fagioli, mais, patate, riso o olio di palma. I pasti sono uno o due al giorno non ce la faccio più, voglio andarmene da qui! 05/08/1657 Siamo arrivati alla terraferma, ci hanno legato a tutti con una lunga fune al collo, qui ci sono molti altri prigionieri che vengono venduti, incatenati e uccisi. A me, che sono alto e abbastanza muscoloso, mi stanno portando in una capanna in legno, i mercanti mi hanno ordinato di cospargermi di olio il corpo, così sembrerò più bello e più facile da vendere. Sono esposto su un piedistallo, quando un signore grasso e ricco mi si avvicina e mi osserva, poi si avvicina al mercante, e dice: "Lo prendo!" 09/08/1657 Il mio compito è quello di lavorare nei campi, ogni giorno sono più stanco, non riesco a dormire e sono distrutto, il cibo e sempre meno, non credo che durerò a lungo.