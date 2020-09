Storia pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

stotia1)Nella Francia dell'Antico Regime a pagare le tasse erano soltanto i nobili meno importanti e il basso clero. v o f2)Se si fosse votato per testa, il clero e la nobiltà avrebbero avuto grandi vantaggi. v o f3)Clero e nobiltà costituivano quasi la metà della popolazione. v o f4)Gli Stati generali non venivano convocati da due secoli v o f5)La crisi della Francia ebbe anche cause economiche. v o f6)Poco prima della presa della Bastiglia gli Stati generali scrissero la Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino. v o f7)Scegli le quattro cause dell'insurrezione popolare del 1789-perché l'esercito francese si coalizzò con il popolo, aprendo la via alla presa della Bastiglia.-perché il popolo era vittima di una grave crisi economica , con il forte rialzo dei prezzi del pane.-perché le altre monarchie europee volevano sbarazzarsi di Luigi XVI-perché l'Antico Regime era un sistema troppo vecchio e ingiusto per non apparire superato e insopportabile-perché il basso clero soffiava sul fuoco della rivolta-Perché il sovrano, con le sue indecisioni e manovre, sembra voler affossare ogni novità.-Perché la Bastiglia era stracolma dei capi del Terzo Stato, fatti imprigionare dai nobili di Versailles-Perché la convocazione degli Stati Generali aveva diffuso grandi speranze di cambiamento in tutto il paese-Perché il ministro Necker aveva descritto la situazione come insostenibile: non si poteva fare altro che abbattere lo Stato.La Costituzione del 1791 prese modello gli Stati Uniti d'America v o f9)Il re Luigi XVI fu riconosciuto sovrano costituzionale malgrado avesse tentato di fuggire dalla Francia v o f10)Le monarchie europee si allearono contro la Francia v o f11)La Convenzione era un ristretto gruppo di potere formato da dieci membri v o f12)Robespierre rappresentava i repubblicani più accesi. v o f13)Nel 1792 la Francia diventa una Repubblica v o f