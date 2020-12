Storia: Mi dite se va bene oppure se non va bene me lo sistemate voi!! è urgntee!!

La Belle Époque:La Belle Époque ( Bella Epoca) si sviluppa tra il 1871 e il 1914, in questo periodo si diffonde la pace e la crescita economica. Tra le persone si diffonde il benessere e la fiducia nel futuro. La popolazione cresce grazie alla diminuzione della mortalità. Nelle città si diffondono mezzi di trasporto (per esempio: tram elettrici, metropolitane).Perciò la produzione agricola e la produzione industriale aumenta e di conseguenza si sviluppa il commercio e le banche. Grazie al benessere si diffonde più denaro e più tempo libero, nel tempo libero aumentano le sale da ballo, nascono i cinema . Nascono i cinema perché i fratelli Lumière l’avevano inventato per passare il tempo. Nascono anche i partiti di massa che rappresentano un maggiore numero di elettori. In molti Paesi Europei viene concesso il diritto di voto, ma sono ai uomini, perché le donne non potevano. Le donne non avevano gli stessi diritti degli uomini, così a metà Ottocento nascono i movimenti femministi.I Movimenti femministi erano le donne che chiedevano il diritto di voto.GRZ MILLE HA CHI ME LO FA ENTRO OGIII!!!!!