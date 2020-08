Per favore Ho un quiz su Napoleone e nn riesco a svolgerlo mi aiutate please...

Quiz su Napoleone Bonaparte SEGUENDO LA GRANDE Armata1)1799: come prende il potere Napoleone? dove?----------------------------------------------2)1797: viene rafforzato l'esercito, in che modo?-coscrizione obbligatoria che salvaguarda i diritti politici-arruolamento volontario-aumento dello stipendio-volontà di diffondere gli ideali della rivoluzione3)Quali sono gli ideali della Rivoluzione che si propagano in Europa con l'armata napoleonica?------------------------------------------------------------------------4)Quali stati componevano la coalizione antifrancese? (dai più di una risposta).-Austria-Polonia-Regno di Napoli-Prussia-Olanda-Regno di Sardegna -Regno di Milano-Russia-Gran Bretagna-Regno delle due Sicilie5)Cosa fa Napoleone contro l'Inghilterra?---------------------------------------------6)Nella seconda spedizione in Italia, da dove passa Napoleone?---------------------------------------------------------------7)1796-1815: come questi 20 anni incidono sulla storia d'Italia?--------------------------------------------------------------------Napoleone viene eletto imperatore? In che modo? Viene incoronato dal Papa --------------------------------------------------------------------------9)1804-1805: la Grande Armata attraversa l'Europa: con quale grande conseguenza? Quale stato rimane il suo più acerrimo nemico?------------------------------------------------------------10)1810: l'Austria viene sconfitta, Vienna occupata, Napoleone sposa Maria Luisa d'Austria per riportare un po' di pace in Europa. qual è il paradosso?------------------------------------------------------------------------11)Quale decisione militare di Napoleone sancisce la sua fine?----------------------------------------------------------------12)Quale strategia usa lo Zar per sconfiggere la Grande Armata? Qual è la conseguenza della campagna di Russia ------------------------------------------------------------------13)Come si conclude la sua vita politica?-----------------------------------------------------------------------Grazie mille a chi mi aiuterà... grazie.