Parliamo del Seicento. Lezione per la scuola media.

Buongiorno a tutti, chiedo cortesemente a voi Baldi giovani se è possibile ricevere un aiuto per un metodo di studio alternativo alla lezione frontale e all'utilizzo classico del materiale di studio scolastico. Mi spiego meglio, devo dare delle ripetizioni di Storia , mi trovo in difficoltà perché il repertorio di materiale impone una spiegazione, con basse probabilità di arrivare a un dibattito e tutta una serie di materiale da leggere e memorizzare. Lo studente che deve ricevere le ripetizioni è mio fratello, che ha delle difficoltà a seguire le spiegazioni ed è molto annoiato. Sapete indicarmi qualche film o qualche romanzo interessante da leggere? Ha una mente molto veloce e sensibile alle distrazioni, gli piace leggere storie fantasy o romanzate e fa fatica a memorizzare qualcosa che non lo interessa. C'è qualcuno di voi che ha i medesimi problemi e si aiuta anche con altri metodi di studio e ricerca? Sapete indicarmi qualche film o qualche serie interessante da poter guardare e poi approfondire ed eventualmente dibattere?