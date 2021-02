Sto facendo delle domande di storia ma proprio non ho capito sta domanda su Locke e la tolleranza religiosa.Che cosa intende Locke quando afferma che ciascuno è ortodosso per se stesso?Vi metto la parte del testoPoichè mi chiedete mi chiedete la mia opinione sulla tolleranza reciproca tra i Cristiani, vi rispondo inpoche parole che la ritengo il principale segno distintivo della vera chiesa . Infatti, per quanto alcunipossano vantare antichità di luoghi di culto e di titoli, o magnificenza di riti; altri la riforma a cuihanno sottoposto il loro insegnamento; e tutti infine l'ortodossia della loro fede (perché ciascuno èortodosso per sé stesso),, questi, ed altri dello stesso genere, possono essere segni di una contesa traper il potere e il dominio, anziché segni della Chiesa di Cristo