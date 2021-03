Interrogazione su sparta e atene e i persiani

Ho bisogno di aiuto per l'interrogazione di storia (di recupero perche' ho preso 3) che ci sara' la prossima settimana, aiutatemi. Il piu' importante sono i Persiani, perche' non ho capito niente, potete spiegarmi le satrapie, i Re, la causa delle guerre persiane MA non mi spiegate Alessandro Magno perche' non lo abbiamo ancora fatto. Chi me lo spiega bene assegno la migliore risposta, possibilmente spiegato facile dato il livello basso di lessico del mio cervello