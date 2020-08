Help, ho un quiz e nn riesco a farlo pk nn l'ho capisco nn sono tanto brava in storia...

quiz sulla rivoluzione francese ...1)In che anno avviene la Rivoluzione Francese?--------------------------------------------2)Che cos'è la Reggia di Versailles?-Piccolo palazzo sede di nobili-Grandiosa residenza regale avvenuta per volere di Luigi XIV -Una grossa reggia dove risiedeva il clero3)In quanti e quali ordini era divisa la società francese?--------------------------------------------------------------4)Quale era il ceto più popoloso e da chi era composto?--------------------------------------------------------5)Come si presenta la Francia appena prima della Rivoluzione (siamo ala fine del '700)?-Economicamente stabile-In forte crisi demografica-In forte crisi economica 6)Quali soni i fattori della crisi?---------------------------------------7)Cosa sono gli STATI GENERALI?-Assemblee convocate dal Papa per prendere decisioni sulla vita religiosa del popolo cristiano-Gli Stati più importanti nell' Europa del 1700 (Francia, Germania , Spagna, Inghilterra)-Assemblea delle classi sociali francesi che vengono convocate dal re per approvare decisioni importantiPerché vengono convocati?------------------------------La convocazione di questi STATI GENERALI servì a risolvere la situazione francese? *-Sì-No9)Cos'è un ASSEMBLEA NAZIONALE?---------------------------------10)Perché il popolo insorge contro la Monarchia?------------------------------------------------11)In che anno e come ha inizio la RIVOLUZIONE FRANCESE?----------------------------------------------------------12)Le maggiori azioni della Rivoluzione francese attuate dalla Assemblea Nazionale: trascrivile qui sotto.---------------------------------------------------------------------13)Che cos'è LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO?14)Trascrivi le prime parole di questa importantissimo Documento (la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino) e ricorda che è uno dei primi documenti che dichiara i diritti di cui ancora godiamo - LA COSTITUZIONE ------------------------------------------------------------------------15)Qual'è la classe sociale contro cui si scaglia il popolo *-il clero-la borghesia-la nobiltà16)Cosa succede nel 1792?-----------------------17)Tolto il re nasce una nuova assemblea chiamata CONVENZIONE. Cosa fa la CONVENZIONE *-Dichiara la fine della Monarchia proclamando LA REPUBBLICA-Dichiara la fine della Rivoluzione Francese e fa ghigliottinare i partecipanti-Dichiara la fine delle ostilità per combattere una guerra con le migliori forze contro Austria e PrussiaNel 1792 Luigi XVI viene accusato di tradimento e ghigliottinato. Le Monarchie Europee sono in allarme pensando che la stessa sorte possa toccare ai loro re. Creano delle coalizioni contro la Francia.-------------------------------------------------------------------19)La Francia si trova ad affrontare una guerra con un potere appena nato e in mano a chi?-Luigi XVI-Molière-Robespierre20)Per evitare disordini interni e tradimenti nasce un periodo di TERRORE, descrivilo.---------------------------------------------------------------------21)Quando la Francia sconfigge i Paesi avversari che gli avevano dichiarato guerra la crisi interna si attenua e nasce il DIRETTORIO. Descrivilo.----------------------------------------------------------------------Grazie mille a chi mi aiuterà...