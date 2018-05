Salve ragazzi,

vorrei chiedervi quando effettivamente nasce l'istituzione elementare obbligatoria.

Vi chiedo questo perchè ci sono due capitoli discordanti nel mio libro, il primo capitolo riguarda " l'età dei lumi" dove Federico 2 creò il primo sistema europeo di istruzione elementare obbligatoria; il secondo invece ci troviamo nell'Inghilterra Vittoriana che dice che per la prima volta l'istruzione elementare diventa pubblica. Sono due cose molto discordanti.

Premetto che ciò non è soggetto ad un possibile compito, ma una mia semplice curiosità, essendo che storia è una delle mie materie preferite. Grazie in anticipo.