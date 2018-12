KARATE:Sono demotivata cambio sport? (251240)

secondo me dovresti capire il motivo della tua demoralizzazione, parlane con i tuoi maestri, amici e parenti: loro ti aiuteranno di sicuro. poi visto che sono 5 anni, presumo che questo sport ti piaccia davvero e non dovresti buttare all'aria tutto questo tempo dedicato agli allenamenti. anche a me è capita una cosa simile con la ginnastica artistica, l'importante è rialzarsi più forti di prima!