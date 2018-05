Sondaggio: Il calcio è diventato soggetto a scandali cosa succede per voi??

Questo sondaggio è ancora aperto, dì la tua! Seleziona una risposta e clicca sul pulsante Vota

Gli stipendi sono troppo alti e ci rimettiamo noi

I tifosi vengono presi troppo spesso da euforia eccessiva prendendo ogni pretesto per attizzare rissa

è tutto normale

è tutto legato ai giocatori(non tutti)che pensano più ai soldi che alla passione del gioco

ci sarebbe da abolire gli stipendi

gli stipendi vanno ridotti come uno normale se non più basso

altro 0% 0%

I sondaggi online di Skuola.net non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.

Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma potrebbe risultare diversa da 100.