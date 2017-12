consigli per quale sport praticare

Ciao, buongiorno!!

Sono una ragazza molto sportiva, ho praticato diversi sport nella mia vita e questo mi ha aiutato molto sia fisicamente, che psicologicamente.

Lo sport, infatti, oltre a fare bene al nostro corpo è anche utile alla nostra mente.

Io credo che fare sport sia utile per porsi obiettivi, che all'inizio saranno piccoli e sembreranno comunque lontanissimi ma andando avanti, prendendo il ritmo si raggiungono in un attimo.

Detto ciò, penso che la scelta dello sport da praticare dipenda molto da diversi fattori: interessi (es. amore verso animali, adrenalina in aria, montagna, acqua..).

Personalmente ho avuto la fortuna di poter provare diversi tipi di sport finchè mi sono innamorata della montagna e attualmente sono maestra di sci, seppur sono di Milano.

A parte ciò io sono un'amante sia della natura che dell'adrenalina, per trovare piu stimoli pratico anche sport particolari per esempio faccio il corso di parapendio.

Per cominciare al meglio ti consiglio quindi prima di tutto di andare un po a istinto a seconda di quale ambiente ti fa sentir meglio: es. se una palestra al chiuso pallavolo, se preferisci l'aria aperta allora potresti provare canoa, arrampicata, parapendio...

Un'altro consiglio su cosa scegliere potrebbe essere anche in base a se si vogliono sconfiggere paure (es. sub se paura della profondità in acqua, imparando a conoscere e a prendere confidenza con essa), oppure fare la scelta a seconda se si vuole dimagrire, scegliendo quindi un'attivita anaerobica o farsi piu muscoli con uno sport piu di potenza.

Personalmente ti consiglierei di provare almeno una volta parapendio perche mi ha cambiato la vita, vedere il mondo da un'altra prospettiva, sentirsi sopra il mondo e essere li, da soli, in mezzo a semplice e pura aria.

Spero di esserti stata d'aiuto,

Buona giornata,

Sofia