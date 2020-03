Esta mañana me levanté a las siete y media para tomar clases de video en línea. Una vez terminado, fui a comer con mi familia e inmediatamente después me fui a descansar al sofá. Por la tarde, después de haber descansado, fui a hacer mi tarea para el día siguiente y, después de terminarla, comí la merienda a las cuatro y media, después de la merienda hice algunos ejercicios para pasar el tiempo. a las siete y media fui a cenar con mi familia y luego estaba con ellos en el sofá para ver la televisión y a las once me fui a la cama. hoy me siento feliz pero estoy preocupado por la situación en Italia en este momento.





me la traducete in preferito perfecto?