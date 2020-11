Mi serve aiuto a tradurre questo testo al futuro semplice in spagnolo Il prossimo anno avrò 17 anni. Spero che studierò ancora nella mia scuola e che andrò bene. Vorrei anche conoscere nuove persone e visitare alcuni luoghi in Italia dove non sono mai stata, come la Sicilia o Venezia. Spero che potrò rincontrare le mie nonne e i miei parenti che non vedo da 2 anni.