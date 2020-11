Traduzione in spagnolo urgente

Mi serve urgentemente la traduzione di questo testo, anche solo una parte. Grazie a chi mi aiuterà.Nella mia vita cerco sempre di rispettare l’ ambiente seguendo delle regole.L’acqua è fondamentale per la nostra sopravvivenza e anche per l’agricoltura, dovremmo usarne molta di meno per i nostri bisogni domestici e non sprecarla tenendo il rubinetto aperto quando non ci serve.Anche l’ elettricità è molto importante, non dovremmo lasciare la luce aperta quando non si è dentro la stanza e non tenere troppi dispositivi aperti contemporaneamente.Per lo spostamento cerchiamo di utilizzare il meno possibile la macchina, per esempio andando a scuola con l’autobus e fare la spesa in negozi vicino casa, riducendo l’ inquinamento anche il costo per la benzina.Cerchiamo di comprare prodotti in base alla stagione e per la frutta non la compriamo confezionata ma utilizziamo dei sacchetti di carta, così da non usare i sacchetti di plastica.Per i rifiuti facciamo la raccolta differenziata e cerchiamo di non buttare i rifiuti per terra.Per il futuro spero che si utilizzeranno le energie rinnovabili, come l’ energia del sole, vento più di come si sta facendo oggi.