Traduzione di un testo in spagnolo

mi potete aiutare a tradurre questo testo, grazie a chi lo faràStiamo uccidendo la Terra. Ogni giorno, ora dopo ora, emettiamo nell’atmosfera gas nocivi che non fanno altro che distruggere questo pianeta. A causare tutto ciò sono soprattutto le grandi industrie.Gli scienziati su questo argomento si dividono in due gruppi.Alcuni sostengono che è un cambiamento naturale avvenuto altre volte nella storia del nostro pianeta, mentre secondo altri questo cambiamento naturale è aumentato di moltissime volte dall’ inquinamento Ci sono nuovi studi grazie ai quali è stato dimostrato che la calotta glaciale artica, che ha da sempre il compito di aiutare il pianeta a raffreddarsi, si sta sciogliendo a ritmi talmente rapidi che, se non si agisce in tempo e in modo decisivo, entro 35 anni il ghiaccio potrebbe scomparire definitivamente nei mesi estivi.Su una cosa tutti gli scienziati e tutti gli esseri viventi non possono far altro che essere d’accordo: l’inquinamento fa male. E allora perché aspettare di cambiare qualcosa?Tutti quanti noi non dovremmo dimostrare un po’ di rispetto per questo pianeta che ci ha gentilmente donato tutto per vivere?Queste sono domande che tutti ci dovremmo porre, ma in particolare chi ha il potere di cambiare veramente qualcosa: i politici. Perché non credo che l’inquinamento che produce una macchina sia uguale a quello prodotto da un’industria.