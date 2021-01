mi potete aiutare a tradurre questo testo, grazie a chi lo farà



Le camere dell’albergo Excelsior hanno tutte una bella vista sulla città e al primo piano c’è una palestra.

A Hotel Meliá, buon giorno. Come posso esserle utile?

B Vorrei sapere se ci sono camere libere per il prossimo fine settimana.

A Ci è rimasta solo una singola senza TV, ma con aria condizionata.

A Per favore, mi puoi dare una mano con i bagagli?

B Certo, tu prendi quelle due e io porto le altre due.

A Sai che non ci sono asciugamani in bagno?

B Davvero? È una vergogna che in un albergo del genere non sia tutto in perfette condizioni!

Parlo con la reception? Guardi, sono stufo di avere freddo in piena estate. Non si può regolare meglio l’aria condizionata?

Io al posto tuo mi lamenterei se dovessi pagare 150 euro per una camera, trovando al mio arrivo il bagno sporco e la TV che non funziona.

Dicevi che l’albergo sarebbe stato vicino al centro e invece ora per arrivare dobbiamo prendere l’autobus oppure noleggiare una macchina.

Devi sentire come parla bene l’inglese Asun ora che è tornata dall’Inghilterra, sembra una britannica.