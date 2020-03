Traduzione del seguente testo.

La mia casa è una villa a schiera, ha un piano solo e ha cinque stanze. Per entrare bisogna aprire un portone grigio, poi c'è un enorme giardino e più avanti, alla sinistra c'è la porta d'ingresso per entrare in casa. Appena apri la porta c'è la cucina; dopo la porta c'è un tappeto arancione e davanti alla porta c'è un tavolo di vetro con quattro sedie bianche. Alla destra c'è una scarpiera bianca, sulla parete destra c'è una mensola con un vaso di fiori e accanto alla mensola ci sono delle credenze e il frigorifero. Alla sinistra c'è un ripiano con il lavandino, il ripiano cottuta, la lavastoviglie, il micronde, la macchina per fare il caffè e sopra c'è un'altra credenza. Alla destra del ripiano ci sono le ciotole dei gatti, il cestino della spazzatura e la lettiera. Al fondo della cucina c'è la stufa con il forno. La cucina ha le pareti di colore tortora e il pavimento ha delle piastrelle di colore rosa carne.Accanto alla porta ci sono due finestre. Alla sinistra della stufa c'è una porta di legno nera che porta al bagno. Nel bagno c'è la lavatrice, il lavandino verde, un ripiano nero dove c'è un cofanetto con i profumi, uno specchio grigio, la vasca bianca, il bidet verde e il gabinetto verde. Il bagno ha le pareti con delle piastrelle verdi , il soffitto è grigio e anche il pavimento ha delle piastrelle grigie. Accanto al gabinetto c'è una finestra. Dalla porta d'entrata alla sinistra c'è un arco rosso che ti porta in salone. Il salone è molto grande; ha al centro un tavolo nero con sopra un centrino rosso e un vaso con dei fiori, sulla parete destra ci sono tre mensole piene di libri, la scrivania nera di mia mamma, che sopra ha il computer e delle candele rosse, una libreria che al centro ha la televisione. Sulla parte sinistra del salone c'è un mobile ha vetri, un cassettiera che sopra ha un acquario, al suo interno ci sono 5 pesci; accanto alla cassettiera c'è il divano grigio e davanti ad esso c'è un tappeto rosso e grigio chiaro. Tutti i mobili del salone sono neri, le pareti e il soffitto sono grigi con i brillantini e come pavimento c'è il parquet. Vicino all'arco c'è una porta a vetri e delle finestre. Alla sinistra del tavolo c'è una porta di legno che ti porta nella camera dei miei genitori . Nella camera dei miei genitori c'è un letto matrimoniale bianco con le coperte viola e i cuscini lilla, davanti al letto c'è una cassettiera, su tutta la parete destra c'è un armadio color panna e accanto al letto ci sono i comodini color panna; sulla parete sinistra c'è la tv e accanto alla tv ci sono delle finestre. La camera da letto ha le pareti e il soffitto viola con i brillantini il pavimento ha delle piastrelle di colore rosa carne. Alla sinistra della cassettiera del salone c'è una porta di legno che porta alla mia camera da letto. Appena entri alla destra c'è un quadro con dei cavalli e una scritta sul muro, poi c'è uno scalino che ti porta all'interno della stanza. Alla sinistra c'è un appendiabiti con le mie giacche, sopra ci sono due mie foto e un peluche, alla sinistra invece c'è una libreria piena di libri. Accanto all'appendiabiti c'è un armadio lilla e sotto all'armadio c'èe il mio letto con delle coperte colorate e i cuscini azzurri; accanto al letto c'è una cassettiera con sopra delle foto e delle candele. Davanti e intorno al letto ci sono dei tappeti e all sinistra del letto c'è un pouf azzurro, un gioco per il gatto e accanto al pouf c'è uno specchio. Accanto allo specchio c'è un orologio bianco appeso al muro. Alla sinistra dello specchio c'è la mia scrivania con sopra un portamatite, delle candele, uno specchio, una foto e delle piantine. Sopra alla scrivania c'è una libreria e sopra alla libreria ci sono delle bottiglie con delle lucine all'interno. Sulla parete che si trova davanti alla libreria ci sono diversi quadri e accanto alla scrivania c'è un altro tappeto. Davanti al letto c'è la scrivania di mio padre con diverse librerie, la tv, il computer, la stampante, un portamatite, un telefono, due lampade e il tablet. Sopra a questa scrivania ci sono quattro cubi grigi. Alla destra della scrivania c'è una finestra con delle tende bianche con dei fiori azzurri, sotto alla finestra c'è una cesta di peluches e accanto ad essa c'è un altro armadio. Sopra l'armadio lilla ci sono dei disegni fatti da me. Le pareti della mia stanza sono azzurre è come pavimento c'è un parquet; la maggior parte dei mobili è di legno. La mia casa è grigia ed ha il tetto rosso.